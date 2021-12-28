السيسى ينفعل بسبب البناء المخالف: متسمحش لحد يبنى إلا بعد وضع آليات منضبطة

جدة - نرمين السيد - وخلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، انفعل الرئيس السيسى على الهواء بسبب البناء المخالف، والذى يتم إنشاؤه بدون تصريح، قائلا: "الدولة تبنى الوحدات ومتسمحش لحد يبنى تانى إلا بعد وضع آليات منضبطة للمبانى"، مشدد على أن التراخيص يجب أن تنفذ كما هى موضوعة".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، أن العيب ليس فى الحكومة أو المحافظة، ولكن البلد خرجت عن السيطرة.
وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص تقوم ببناء وحدات لـ 10 أدوار بدون ترخيص، ولا تجد من يمنعها من تلك المخالفة، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن ينتبه.
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