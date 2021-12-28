الرئيس السيسى: الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولته، مساء اليوم، بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات. ووصل الرئيس السيسى منذ قليل، إلى مدينة أسوان الجديدة؛ لافتتاح المرحلة الأولى من المدينة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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