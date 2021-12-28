التعليم الأزهري في 2021: تطور في المناهج والخدمات وإقبال من الطلاب

نجح قطاع المعاهد الأزهرية، خلال عام 2021، في تطوير حزمة من الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم الأزهري، انطلقت من تطوير المناهج التعليمية وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية لتمكين طلاب الأزهر من مواصلة التفوق والتميز، مما شجع المزيد من الطلاب وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري، حيث نفَّذ قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإجـراءات خلال هذا العام، كان أبرزها:

الارتقاء بمستوى الأداء وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية

نفذ قطاع المعاهد الأزهرية خطة لرفع مستوى المعلمين والموجهين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية التي لعبت دورًا محوريًا في الارتقاء بشئون التعليم الأزهري قبل الجامعي، واتخاذ كل ما يلزم نحو الإعداد الجيد لهؤلاء المعلمين والموجهين بجميع المعاهد والإدارات، والمناطق الأزهرية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المناهج التعليمية الجديدة والقديمة منها، حيث تم عقد وتنظيم حزمة من الدورات التدريبية داخل الأزهر وخارجه بالتعاون مع الهيئات المعنية، كالمجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة قطاع المعاهد الأزهرية في وضع استراتيجيات التعامل مع المناهج الجديدة بالتعاون مع السفارة الأمريكية، والشروع في عمل الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريف، ووضع البرنامج التأهيلي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، والمشاركة في المشروع الوطني للقراءة ومشروع تحدي القراءة العربي، وتطبيق نظام التقييم الوطني، وجائزة بن زايد لأفضل معلم عربي، فضلا عن الاشتراك في المشروعات الدولية (تيمز - بيرلز - بيزا).

اعتماد نسبة غير مسبوقة للمعاهد الأزهرية في جودة التعليم

أصدرت "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" قرارا باعتماد عدد (203) معهد من (204) معهد بنسبة اعتماد بلغت ما يزيد عن (99%) خلال العام الدراسي 2020/2021، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها من الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية لتحقيق تلك النتائج، من خلال تقديم الدعم الفني الكامل لتلك المعاهد وتدريب العاملين بها على التقييم الذاتي، النظري والعملي، والتعلم النشط، وخرائط المنهج، وإعداد الملفات التي يتم عن طريقها التقدم للاعتماد، بالإضافة إلى التدريب على كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وإجراءات تسجيل المنسقين ورفع الوثائق والملفات المطلوبة من كل معهد، وتجهيز متطلبات الأمن والسلامة للمعاهد المدرجة بخطة الجودة، بجانب تنفيذ تدريبات المراجعة الداخلية للتثبت من صلاحية المعهد للتقدم للاعتماد بشكل سنوي.

التطوير التكنولوجي والبرامج التعليمية الإلكترونية

تمكن قطاع المعاهد الأزهريةِ خلال 2021 من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تعتمد على التطور الإلكتروني والرقمي لتيسير وتطوير العملية التعليمية، ممثلة في اعتماد أسلوب جديد لتيسير التواصل بين طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم مع الإدارة ومتخذي القرار بقطاع التعليم الأزهري، لتقديمِ الاقتراحاتِ وتلقي الشكاوى، من خلال عملِ استمارةِ متابعةٍ إلكترونية، ونشرِها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، وكذا طباعتها وتوزيعها على اللجان؛ حيث تسهمُ الاستمارةُ الإلكترونيةُ في سرعة وسهولة تقديم المقترحات والشكاوى فيما يخص امتحانات الشهادة الثانوية مع ضمان وصولها مباشرة لمتخذي القرار بالقطاع، بالإضافة إلى إعداد وتصميم استبانة إلكترونية للمعلمين والموجهين وشيوخ المعاهد لإبداء مقترحاتهم الخاصة بالمناهج الدراسية للعام الدراسي 2021-2022م، كما تم تجهيز المركز الإعلامي التعليمي الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية، وتوفير عدد إضافي من أجهزة الحاسب الآلي وتوزيعها على المعاهد، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة بجميع المناطق الأزهرية، وإطلاق صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بها عدد من الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى تسجيل معظم المقررات الدراسية للعلوم العربية والشرعية في صورة حلقات تلفزيونية تعليمية للطلاب تم خلالها الاستعانة بمعلمين أكفاء في جميع التخصصات، والتنسيق مع الإدارة العامة للبرامج التعليمية بالتلفزيون المصري لعرض هذه البرامج التعليمية للطلاب في أكثر من قناة تلفزيونية، وتفعيل الكتاب الإلكتروني التفاعلي بجميع المراحل التعليمية.

التوسع في فصول رياض الأطفال

اهتم الأزهر الشريف اهتمامًا بالغًا بالطفل لذا قام بإضافة مرحلة جديدة تسبق مرحلة التعليم الابتدائي وهي مرحلة رياض الأطفال، وقام بإلحاق فصول هذه المرحلة بالمعاهد الابتدائية النموذجية حتى استقر الأمر على إنشاء الإدارة العامة لرياض الأطفال وكان ذلك في أكتوبر 2017 لتصبح مرحلة تعليمية مستقلة بعد أن كانت تابعة للإدارة العامة للتعليم الابتدائي، حيث تم التوسع في إلحاق الروضات بالمعاهد الابتدائية ليصبح عدد المعاهد 920 معهدا في أواخر عام 2017/2018 وظل التوسع مستمرًا حتى وصل العدد إلى 1480 معهدًا في العام الدراسي 2020/ 2021.

الأنشطة الطلابية ودعم الطلاب ذوي الهمم

وضع قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2021، خطة لتفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة (الدينية والثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية) وعقد مسابقات ومباريات دورية بالمعاهد الأزهرية ووزارة الشباب والرياضة، حيث شارك طلاب الأزهر في البطولات المحلية والدولية في الرياضات المختلفة وحصلوا على ميداليات من ضمنها بطولة تشيلي الدولية، والمشاركة في المؤتمر الأول لمجلس اتحاد عام طلاب المعاهد الازهرية ميامي 2019، وإقامة معسكرات الخدمة العامة والكشافة، وندوات عن استثمار الوقت ومكافحة التدخين والمخدرات، والمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لمشروع 100 مليون صحة، فضلا عن المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي.

كما نفذ قطاع المعاهد الأزهرية خلال 2021 العديد من المعسكرات الخاصة بالطلاب ذوى الهمم تحت شعار (الإرادة وقود النجاح )، بمشاركة المناطق الأزهرية، بالإضافة إلى تنفيذ معسكري المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بمركز الخدمة والنشاط بميامي التابع لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات خاصة بالمناسبات الرسمية كاحتفالية نصر أكتوبر، واحتفالية المولد النبوي الشريف في المناطق الأزهرية، وتنظيم المسابقات الثقافية والدينية والفنية ومسابقات حفظ وتجويد القران الكريم، والخطابة والإنشاد الديني، واكتشاف الموهوبين بالمعاهد الأزهرية، وإطلاق قوافل الرعاية الصحية والنفسية، وتنفيذ معسكرات الملتقي الفكري في المناطق الأزهرية.