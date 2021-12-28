السيسي يتفقد القطارات الجديدة في محطة أسوان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما 2 بمحافظة أسوان كما تفقد الرئيس المصنع واستمع إلى شرح تفصيلي كما التقط الرئيس الصور التذكارية مع العمال والقيادات. كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان، ويشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة من قاطرات وعربات السكك الحديدية كما تفقد القطارات الجديدة في محطة أسوان

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