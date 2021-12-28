الرئيس السيسي يفتتح وحدات سكنية جديدة بمحافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الإسكان، بمحافظات الصعيد، وذلك خلال تواجده بمحافظة أسوان لافتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.

وافتتح الرئيس عبد الفيديو كونفرانس، المرحلة الأولى من مدينة غرب قنا، ومدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، ووحدات سكنية بمدينة جنة بالمنيا الجديدة، ووحدات إسكان اجتماعي بأسيوط الجديدة، وإسكان اجتماعي بعدد 2040 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.