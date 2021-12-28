/669011/الرئيس-السيسي-اللي-معاه-قرشين-بيروح-يبني-أو-يشتري-شقة-أنت-موهوم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن حجم المسكون فى البنايات الممتدة على الطريق الدائري مش كتير، ودا معناه فى ثقافتنا إن اللى معاه قرشين بيروح يبني، وهو متصور أن دا استثمار وضامن فلوسه".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشاريع القومية بمحافظة أسوان، وافتتاح مدينة أسوان الجديدة

دوت الخليج

تصريحات السيسي اليوم

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي:" أنا خايف أننا يكون عندنا وهم.. أنت موهوم، حطيت فلوسك حبستها لا هاتجبلك، وصعب أنها تجبلك، فى حجم معروض وطلب، والدول دخلت مش علشان تقف ضد حد، علشان توقف القبح".

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واستكمل:" بكون راكب الطيارة ببص كويس، بلاقي الناس بتبني، فأقول حجم الطلب بالكثافة دي، دا استثمار مش فى محله .. أنا بتكلم فى المسار فى الثقافة .. لما بلف فى مصر مش بتفسح بقعد أرصد واتعلم".

وأضاف:" الفقير مالوش غير الأفكار، وازاى يعمل فكرة تجيب فلوس، مضيفًا:"يا جماعة البلد دي متعلقة فى رقابتنا ولو ماعندكش سيبها".