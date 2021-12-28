/669015/الرئيس-السيسي-هاعمل-100-ألف-شقة-إيجار-بفرشهم-والعرسان-يتجوزوا

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ 100 ألف شقة "إيجار بالفرش" خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: هاعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم

وقال الرئيس السيسي: "التحدي أعمل شقق إيجار، والله هعملها، هعمل 100 ألف شقة إيجار بالفرش، ونقول يا عريس وعروسة تعالى بشنطة الهدوم وادفع الإيجار".

الرئيس السيسي يطلق مبادرة «100 ألف شقة إيجار»

وتابع: "دماغ الناس في التمليك.. في عمري (عندما كنت صغيرا) شفت لافتات على العمارات مكتوب عليها شقة للإيجار وكانت العمارة متشطبة ومدخل رخام من أكتر من 50 سنة".