«فرصة كبيرة».. السيسى: سنوفر 100 ألف شقة مفروشة للإيجار

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أنه سيواجه البناء العشوائى، بطرح شقق مفروشة جاهزة للإيجار، مشددا على أن الدولة ستتدخل فى مسألة المبانى الإيجار خلال الفترة المقبلة.





وتابع الرئيس خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة مساء اليوم: "علشان كده التحدى اللى قدامنا إننا نعمل شقق إيجار.. والله وهعملها.. وقولت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا عيشوا وادفعوا إيجار دى فرصة عشان نقدر ننجح فكرة الإيجار.. لأن بقت فكرة الناس كلها دلوقتى فى التمليك". وأوضح الرئيس: "كان فيه زمان يفط موجودة على العماير بتقول شقق للإيجار، وبالمناسبة كانت الشقق متشطبة من كل الوجوه.. ده كان من 50 سنة".

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