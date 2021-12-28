عاجل.. السيسى: البلد دى متعلقة فى رقبتنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تدخلت من أجل حل مشكلة البناء في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة دخلت في مجال الإسكان ليس للمنافسة، وإنما لوقف البناء القبيح.





وأوضح الرئيس خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من وقف سلوكيات البناء على الأراضي الزراعية. وقال السيسي: "البلد دي متعلقة في رقبتنا لو الرقبة مش مستعدة تشد البلد وتمشي إخلي رقبتك وسيبها للي عنده استعداد يحط رقبته وياخد البلد ويجري بيها". وتابع الرئيس: "الفقير ما عندهوش غير الأفكار ودايما بيقول يا رب"، موجها حديثه لوزير الإسكان بالقولز وأضاف: "دلوقتى الملاءة المالية كام؟.. 400 مليار.. والاستثمارات 150 مليار.. ولكن متكلمنيش غير لما يبقى معاك تريليون و2 و3 تريليون.. وده هيحصل بالأفكار والإقدام والعمل والإصرار وربنا هيوفق".

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