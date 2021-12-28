جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث رحب أهالى أسوان، بزيارة الرئيس السيسى للمحافظة، ومشيدين بمشروعات الإعمار بالمحافظة.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يشهد استعراضا غنائيا من أهالى أسوان باحتفالية أسبوع الصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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