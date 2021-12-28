عاجل.. السيسى يشهد استعراضا غنائيا من أهالى أسوان باحتفالية أسبوع الصعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث رحب أهالى أسوان، بزيارة الرئيس السيسى للمحافظة، ومشيدين بمشروعات الإعمار بالمحافظة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى.