مرحب برئيسنا الغالى.. السيسى يشهد عروضا فنية فى احتفالية أسوان الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقدم مجموعة من الشباب فلكلور صعيدى، على أغنية "أحلى بلاد" للمطرب محمد منير، كما قدم أعضاء فرقة بلاك تيما الموسيقية مجموعة من الأغانى.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة فنية على المسرح الرومانى بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، إذ قدم العرض فرقة أسوانية، وقاموا بغناء أغنية "مرحب برئيسنا الغالى"، تضمنت كلماتها الحديث عن مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة أسوان بشكل خاص، والصعيد بشكل عام.

وقام الرئيس السيسى بافتتاح مدينة أسوان الجديدة كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، كما قام الرئيس السيسى أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية فى أسوان ويشيد بجودة المعروضات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الجديدة فى محافظات الصعيد.