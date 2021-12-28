طالبة الجامعة الألمانية: إيمان الرئيس أتاح لنا الفرصة لصياغة الهوية البصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسى، احتفالية ختام أسبوع الصعيد، على المسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة، حيث قدم مجموعة من شباب الجامعة الألمانية في مصر عرضا للهوية البصرية الجديدة لمحافظة أسوان.

وتوترت ياسمينا صالح أثناء عرضها أمام الرئيس، قائلة: "أنا آسفة بس الوقفة قدام حضرتك ليها رهبة وكان حلم بالنسبة ليا".

وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصفيق لها على الهواء، واستكملت العرض التفصيلي، خلال الاحتفالية، حيث وجهت الشكر لمحافظة أسوان، ووزارة الدفاع، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى.

وقالت ياسمينا: "الهوية البصرية هى تعريف لطابع المدينة"، مشيرا إلى أن أسوان ترابها من ذهب، ولأجل ذلك، تم الاستعانة بأصل أسوان فى تحديد الهوية البصرية.

وقالت ياسمينا صالح:"نقدم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان الذى يعتبر جزء من مشروع كبير، وبإيمان الرئيس السيسى بالمصريين ودعم شباب مصر أتيحت لنا الفرصة لإعادة صياغة الهوية البصرية لمحافظات مصر".