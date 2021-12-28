عاجل.. الرئيس السيسى يمازح شباب الهوية البصرية الجديدة: بكام بقى

جدة - نرمين السيد - مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره احتفالية ختام أسبوع الصعيد، شباب الجامعة الألمانية بالقاهرة، بعد عرضهم مشروع الهوية البصرية الجديد لمحافظ أسوان، قائلا لهم: "بكام بقى".





ووجه الرئيس الشكر لأعضاء مشروع الهوية البصرية، قائلا:"بكام.. بكام.. مش لما تعملوا شغلكم تكملوه". وأضاف الرئيس السيسى: "لما تقولوا حاجة اطرحوا بكام عشان هنعمله بأمر الله، وإحنا قاعدين الآن هنعمله". وتابع الرئيس: "كنت أتمنى تقولوا لما هنعمل ده على الخدمات الحكومية هيكلف كام، أو نخلى المدينة دى مدينة خضراء ويتكلف كام والسيارات تعمل بالغاز يكلف كام". وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة فنية على المسرح الرومانى بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، إذ قدم العرض فرقة أسوانية، وقاموا بغناء أغنية "مرحب برئيسنا الغالى"، تضمنت كلماتها الحديث عن مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة أسوان بشكل خاص، والصعيد بشكل عام.

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