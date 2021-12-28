السيسى يفتتح عددا من مشروعات الإسكان فى الصعيد عبر الفيديو كونفرانس

جدة - نرمين السيد - واشتملت المشروعات، التى افتتحها الرئيس السيسى: "المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة، والإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة، والإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة".



وكان قد قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه خلال تدشين استراتيجية مصر المستدامة، وجه الرئيس السيسى هنا بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير العمران القائم، فكان المخطط أن ننتهى من العمران الجديد فى 2025، لكننا قاربنا على الانتهاء من تحقيق المخطط المستهدف فى 2025.