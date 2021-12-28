الرئيس السيسي: الدولة لن تسمح بالبناء لحين عمل آليات منضبطة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقف البناء في الدولة، قائلا: "كانت مراحل وقلنا هنقعد 10 سنين الدولة تبني، وماتسمحش لحد يبني تاني لغاية ما نعمل آليات منضبطة بشأن التراخيص وغيره.
أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات أسبوع الصعيد: "لدلوقتي مفيش آليات منضبطة.. طيب ده عيب في المحافظ أو الوزير.. لأ.. دي ثقافة واتمدت وخرجت عن السيطرة، وأصبحت ممارسات يصعب بالوسائل التقليدية والنظم مواجهتها".
وأكمل: "قلت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. خش يا عريس ويا عروسة في الشقق اسكن وادفع إيجار.. وهعمل ده.. ولكن حرام نحط فلوسنا يا مصريين في مباني لا نستفيد منها" في إشارة إلى أصحاب العقارات.
وتابع الرئيس: "الفقير ما عندهوش غير الأفكار وديما بيقول يا رب"، موجها حديثه لوزير الإسكان بالقول: "دلوقتي الملاءة المالية كام؟.. 400 مليار.. والاستثمارات 150 مليار.. ولكن متكلمنيش غير لما يبقى معاك تريليون و2 و3 تريليون.. وده هيحصل بالأفكار والعمل والإصرار وربنا هيوفق".
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