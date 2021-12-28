وزير الإسكان: معدل الإنفاق على المدن منذ 2014 حتى 2021 بلغ 25 مليار جنيه سنويا

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه خلال أسبوع الصعيد، تم تدشين مجموعة من مدن الجيل الرابع، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية من 2 إلى 2.5 نسمة في العام، وبذلك نحتاج من 800 ألف لـ مليون وحدة سكنية بخلاف المناطق المخططة، موضحاً أن العمران المصري له سمات، حيث أنه عمران متكدس بالسكان والأنشطة، وعانى قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، وتدهورت بنيته الأساسية وسكن غير لائق.

وأضاف خلال احتفالية فعاليات "أسبوع الصعيد": "الأدبيات العالمية كانت تقول القاهرة مدينة الموتى، وأن المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاماً، وهو ما يشكل فقر العمران، والعمران ليس رخيصا ولكنه فقير، لأنه لا يستفيد من مقوماته وليس لديه أدوات للتغير، وجاء توجيه سيادة الرئيس بإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير المعمار القائم، وفي عام 2014 كنا 90 مليون ونعيش على 7% من مساحة العمران، ونحن في 2021 نعمل على 13.7 من مساحة الجمهورية، وقاربنا على الوصول للمستهدف في