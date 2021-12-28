الرئيس السيسى يشهد استعراضا غنائيا من أهالى أسوان باحتفالية "أسبوع الصعيد"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعراضا غنائيا من أهالى أسوان، خلال احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني في مدينة أسوان الجديدة، عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث رحب أهالى أسوان، بزيارة الرئيس السيسى للمحافظة، ومشيدين بمشروعات الإعمار بالمحافظة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.