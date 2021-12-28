خطوات عمل سجل تجاري في مصر 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - بطبيعة الحال يرغب الكثير من الشباب في الوقت الحالي في إقامة مشروع خاص، ولتحقيق ذلك عند بداية المشروعات يلزم البدء في إستخراج سجل تجاري خاص بالمشروع، ويمكن للشخص العادي البدء في إستخراج السجل بصفة شخصية دون اللجوء إلى محامي أو إلى طرف ثالث أو مكتب خدمات عامة قد تتحمل من خلاله الكثير من النفقات والأعباء المالية الإضافية بخلاف أن تقوم بإعداده بنفسك.

وبما أن الكثير من الأفراد يقومون بالبحث عن طرق القيام بعمل سجل تجاري، لتوفير الوقت والجهد والنفقات والرسوم، حيث يحتاج ذلك الكثير من أصحاب المشاريع وأصحاب العقارات والمحلات التجارية، بلا شك أن خطوة إستخراج السجل التجاري هى وسيلة للحماية بين التجار والمستهلكين بجميع المحلات التجارية.

ومن خلال تلك المقالة يمكن التعرف على طرق وخطوات إنشاء سجل تجاري والمستندات والأوراق المطلوبة بدون الحاجة إلى طرف ثالث للقيام بتلك الخطوات.

خطوات عمل سجل تجاري في مصر

التقدم لطلب استخراج سجل تجاري. صورة من عقد الإيجار للمنشأة أو الشركة. صورة من عقد التمليك للشركة أو المنشأة. صورة من إيصال كهرباء حديث. صورة من شهادة البطاقة الضريبية. شهادة إفادة بــ فتح ملف ضريبي. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو صاحب الشركة. صورة من قد الشركة إن وجدت. شهادة المزاولة من الغرفة التجارية. الترخيص بمزاولة المهنة.

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