قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا، نشرت وزارة الصحة والسكان، العديد من القواعد المتعلقة بالعزل المنزلي للمواطنين، وإليكم التفاصيل:-
دوت الخليج
قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا
- يجب أن يكون الشخص المعزول فى غرفة منفصلة ويفضل أن تكون لها حمام خاص
- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.
وزارة الصحة تنشر قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا
- يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان.
- يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.
- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.
- الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.
- لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.
- يفضل أن يقدم شخص واحد سليم (غير مسن) للمريض الأكل والعلاج.
- يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى.
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