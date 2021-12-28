قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا ، نشرت وزارة الصحة والسكان، العديد من القواعد المتعلقة بالعزل المنزلي للمواطنين، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج

قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا

- يجب أن يكون الشخص المعزول فى غرفة منفصلة ويفضل أن تكون لها حمام خاص

- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المعزول، فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.

وزارة الصحة تنشر قواعد العزل المنزل لمصاب فيروس كورونا

- يجب أن تكون التهوية بغرفة المريض طبيعية قدر الإمكان.

- يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة، وارتدائها عند دخول شخص آخر.

- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

- الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.

- لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.

- يفضل أن يقدم شخص واحد سليم (غير مسن) للمريض الأكل والعلاج.

- يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الإصابة بالعدوى.