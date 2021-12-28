نهاية زمن العمل بـ «المسكنات».. برلمانيون:افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات الصعيد دليل على أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات

/669006/نهاية-زمن-العمل-بـ-المسكنات-برلمانيونافتتاح-الرئيس-السيسي-لمشروعات-الصعيد-دليل-على-أن-الاهتمام-ليس-مجرد-تصريحات

تمضي الدولة المصرية قدما نحو تنفيذ خطتها خطتها الشاملة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، لوضع مصر على مسار الدول المتقدمة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بأسيوط، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرار فعاليات افتتاحه للمشروعات الكبرى في الصعيد، آخرها مشروعات توشكى ومحافظة أسوان.

مصطفي الكحيلي: مصر حققت طفرة في كل القطاعات

وأوضح الكحيلي في بيان له، أن مصر حققت طفرة في كل القطاعات خلال الفترة الماضية رغم التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية وفرت آلاف الفرص خصوصا لأبناء الصعيد الذي ظل مهمشا لسنوات طويلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما حققته الدولة المصرية في قطاع الكهرباء على وجه الخصوص في عهد الرئيس السيسي فاق كل التوقعات، منوها أن عرض مشروعات الصعيد وافتتاحها من قبل الرئيس السيسي يؤكد فعلا أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات فقط بل أفعال على أرض الواقع.

إبراهيم الديب: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالتنفيذ على أرض الواقع

ومن جانبه، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسابق الزمن لتطوير الدولة المصرية ووضعها على مسار الدول المتقدمة، ومحاولة تعويض ما فات من سنوات ضاعت دون البحث عن حلول جذرية، وهو المبدأ الذي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسائه وإعلان نهاية زمن العمل بـ «المسكنات».

وتابع الديب، في بيان له، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزيمته، تظهر في كل كلمة يقولها خلال افتتاح المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن حلم أن تكون مصر مثل الدولة المتقدمة، سيتحقق في ظل تأكيد القيادة السياسية على السعي نحو تحقيقه.

وأوضح الديب، أن الجهد المبزول في مجال الكهرباء، يحتم علينا توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذي حقق طفرة في هذا المجال، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد عضو مجلس النواب، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالتنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن مجلس النواب، داعم كبير لمشروعات إنتاج الكهرباء، وأنه وافق على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وتابع الديب: «مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وهو أحد أهم مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية حيث أنها طاقة مستدامة، ومتجددة».

ودعم عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي، بتنظيم جولات للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، لطلبة الجامعات والمدارس للإطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، خاصة في ظل حملات التشكيك التي قد تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي