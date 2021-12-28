فيروس كورونا يهدد الفنان فراس سعد

كشف الفنان فراس سعد، أخر تطورات حالته الصحية بشأن إيجابية أو سلبية فيروس كورونا المستجد، والذي زاد انتشاره في الوسط الفني في الشهور الأخيرة، بسبب كثرة التجمعات من تصوير أعمالهم الفنية أو المهرجانات وغيرها.

دوت الخليجيرصد إصابة فراس سعد بفيروس كورونا المستجد

وأعلن فراس سعد إيجابية مسحته، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله و ما شاء فعل، إيجابي».

أخر أعمال فراس سعد

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد كان مسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

وكانت أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

كورونا يصيب عبير صبري

هذا وأثارت الفنانة عبير صبري الجدل ، بعدما أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوم»، إصابتها هي وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا.

وكتبت عبير صبري في منشورها: «كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا»..

وسرعان ما بدأت المواقع الإخبارية في تداول نبأ إصابتها بالفيروس، ولكن بعد المنشور بدقائق، قامت عبير صبري بحذفه من الموقع دون توضيح السبب، الأمر الذي تعجب له الجمهور متسائلا حول حقيقة إصابتها.