مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام دنيزلي سبور

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أعلن التركي فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالطة سراي، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة دنيزلي سبور في كأس تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستضيف جالطة سراي على ملعبه في "تورك تليكوم أرينا"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة نظيره دنيزلي سبور، ضمن لقاءات المرحلة الرابعة من مسابقة كأس تركيا.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: إسماعيل تشيبه.

خط الدفاع: أوغلوكان تشاغلايان، الباسلان أوزتورك، ماركوس، عمر بيرم.

خط الوسط: تايلان، أوليمبيو موروتان، إمري كلنتش، ألكسندر تشيكالداو، ألبير يلماز.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

أول تعليق من مصطفى محمد

وكتب اللاعب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا فخور وسعيد لوجودي هنا اليوم، والتوقيع على عقد طويل الأمد مع جالطة سراي".

وأضاف: "أنا في أكبر فريق داخل تركيا، وأيضًا في الفريق الذي يضم أكبر عدد من الجماهير هنا".

وأكمل: "أريد خدمة جالطة سراي لسنوات عديدة، والمساهمة معه في الفوز بالبطولات، ومستعد لفعل كل ما بوسعي من أجل ذلك".

واختتم مصطفى محمد: "سعيد لوجودي هنا في هذا الفريق، وسأقاتل للأبد مع عظيم تركيا".

عقد مصطفى محمد

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

وانتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأستطاع مصطفى محمد أن يسجل هدفاً هاماً لفريقه جالاتا سراي في الدقائق الاخيرة أمام باشاك شهير ليحقق تعادل غالي لهم في بطولة الدوري التركي.