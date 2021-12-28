نائب عودة «الضرب فى المدارس» يتحدث لـ دوت الخليج«الطالب تجرأ على المعلم»

/669012/نائب-عودة-الضرب-فى-المدارس-يتحدث-لـ-تحيا-مصرالطالب-تجرأ-على-المعلم

أكد النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، على ضرورة عودة ضرب التلاميذ بالمدارس، لافتا إلى أن منعها ادي إلى تجرأة الطلاب على التعدي على المعلمين، مما تسبب فى انحطاط اخلاقي، فضلا عن تعدي أولياء الأمور على التعدي على المعلمين، لافتا إلى قيمة المعلم الكبيرة فى المجتمع.

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عودة الضرب بالمدارس

وأوضح الشيشيني أن هناك عدة قرارات أضاعت هيبة التعليم، لافتا إلى أن الحساب الموحد تعاني منه كل المدارس مما يجعلها مقيدة الحرية فى التصرف المالي من خلال حساب بنكي، مما يتطلب الموافقة الفنية والادارية، ر إضافة إلى قلة عدد المادرس وتكدس التلاميذ بالفصول، موضحا أن ردود وزير التعليم خلال الجلسة العامة اليوم، لم تكن مرضية للنواب والشعب.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ،إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:على من يرغب من الأعضاء فى المشاركة بالمناقشات ،عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية .