/669013/ممدوح-محمود-انطلاقة-جديدة-للحزب-مع-بداية-2022-الحرية-المصرى-يناقش-خطة-العمل-الجماهيرى-للأمانات-المركزية

قال المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب سيشهد انطلاقة جديدة مع بداية العام الجديد، بعد ضخ دماء جديدة، واعتماد تشكيلات الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات، مؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتكثيف العمل الجماهيرى، خصوصا أننا فى مرحلة مهمة جدا تحتاج تضافر الجهود السياسية والشعبية لدعم جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى توفر حياة كريمة لجميع المواطنين.

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وبناء على توجيهات المهندس ممدوح محمد محمود، عقدت الأمانة المركزية للحزب اجتماعا برئاسة النائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد البيومى الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، وحضور أمناء الأمانات المركزية واللجان النوعية، لمناقشة خطة عمل الحزب مع بداية العام الجديد.

وقال النائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الحزب يبدأ مرحلة جديدة للانطلاق نحو المستقبل، بتوسيع قاعدة العمل الجماهيرى، من خلال خطة يتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال باقى أمانات المحافظات والقواعد الحزبية بالمدن والقرى، مؤكدا أن الحزب سيكون له دور فاعل لحل مشاكل المواطنين، ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون بين الأمانات المركزية لطرح رؤى ومبادرات تساهم فى خدمة المجتمع.

خطة العمل الجماهيرى للأمانات المركزية

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد البيومى الأمين العام المساعد بأمناء الأمانات المركزية، مطالبا بسرعة الانتهاء من تشكيلات كل أمانة ووضع خطة عمل ومناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو وضع رؤية شاملة للعمل الجماهيرى، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتقديم خدمات للمواطنين، على أن يتم الانتهاء من خطة العمل خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، على أن يعقد اجتماعا دوريا للأمانات المركزية مرة كل شهر.

أما الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، فأكد على أن الحزب سيواصل العمل الجماهيرى لاستكمال الفعاليات واللقاءات المكثفة مع المواطنين، للمساهمة فى حل مشاكلهم، مؤكدا أن العام الجديد، سيشهد انتشارا واسعا للحزب، وحضورا فاعلا للقيادات المركزية فى جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع استعرض عدد من أمناء الأمانات المركزية نبذة مختصرة عن خطة العمل الجماهيرى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم مناقشة الخطة بشكل كامل خلال اجتماع اللجنة خلال شهر يناير المقبل، بحضور قيادات الحزب، حيث عرضت النائبة أمل سلامة خطة عمل لجنة العلاقات الخارجية، ونيفين بدار خطة عمل منظمات المجتمع المدنى، والدكتور حسام يونس خطة عمل لجنة الصحة، ومحمد زكريا إمام خطة عمل أمانة الاتصال السياسى، ومحمد صلاح خطة الإعلام، والنائبة جيهان البيومى خطة عمل أمانة المرأة، والنائبة دينا هلالى خطة العمل الجماهيرى.