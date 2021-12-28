رانيا يوسف فى مواجهة شرسة مع «رضوى عادل» في شارع 9..«صور»

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اقتربت الفنانة الشابة رضوى عادل على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «شارع 9»، والذي تدور أحداثه في إحدى فيلات منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج

وصرحت الفنانة رضوى عادل انه يتبقى لها بعض المشاهد سيتم تصويرها خلال الشهر القادم لتنتهي بذلك من احداث المسلسل والذي يقدم من خلال 45 حلقة متصلة.

دور رضوى عادل في مسلسل شارع 9

وأضافت رضوى انها تجسد دور «هدى» والتي تعمل بأحد بنوك محافظة الاسكندرية، وهي الاخت غير الشقيقة لـ «راجية» التي تقوم بتجسيدها الفنانة رانيا يوسف ووالدتهما بالمسلسل هي الفنانة القديرة سمير صدقي والتي تلعب شخصية «زيزي».

تفاصيل شخصية رضوى عادل في مسلسل «شارع 9»

واستطردت رضوى عن الشخصية فقالت هي فتاة مادية ووصولية تبحث دائما عن مصلحتها على حساب امها واختها، حيث تحقد «هدى» على «راجية» نتيجة المستوى الاجتماعي المرتفع الذي تعيش به بالقاهرة، ويتطور دور رضوى خلال الاحداث من الزواج بشخص متزمت ثم الطلاق منه بحثا عن فرصة افضل وفقا لتطلعاتها والتي ستودي بها لنهاية مؤسفة.

وتوجهت الفنانة رضوى عادل بالشكر لكل فريق عمل مسلسل «شارع 9» على روحهم ودعمهم لها، وعلى رأسهم: المخرج محمد عبد الخالق الذي اسند لها هذا الدور المحوري في اول تعامل معه، فهي تعتقد ان هذا الدور والذي اتى بعد غياب سيكون انطلاقة جديدة لها الفترة المقبلة خاصة مع ورق من تأليف المبدع حسين مصطفى محرم والذي التقت به من قبل في بدايتها مع مسلسل «كيد الحموات».

أبطال مسلسل شارع 9

ويعد مسلسل «شارع ٩» من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، احمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير انتاج مينا محروس، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم ومن اخراج محمد عبد الخالق.

معلومات حول رضوى عادل

الجدير بالذكر ان رضوى عادل هي خريجة معهد فنون مسرحية عام 2014 قسم تمثيل واخراج، ومثلت مصر في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2017، ومن ابرز اعمالها الفنية مسلسلي «صد رد» و «الحكر».