رئيس شباب النواب يعترض علي عدم جاهزية " التنمية المحلية بالرد علي طلبات الاحاطة

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وزارة الرياضة تكشف اسباب تحصيل اموال من ملاعب النجيل الصناعي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، انتقادات موسعة واعتراضات ، من قبل الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن عدم المام وجاهزية مندوب وزارة التنمية المحلية ، بالرد علي طلب احاطة بشأن إبرام بروتوكول الخاص بمراكز الشباب وعائد الاستثمارات منها .

دوت الخليج

وقرر الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب بعدد من محافظات الجمهورية ، تأجيل مناقشة طلب الاحاطة لعدم وجود معلومات من قبل محافظة القاهرة حول موضوع طلب الاحاطة .

كما ناقشت لجنة الشباب ، طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن تحصيل مبلغ ألف جنيه شهرياً من مراكز الشباب عن الملاعب التي تم تنجيلها وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور اشرف البجرمي وكيل الوزارة ، وخالد محمد الأنور مدير عام إدارة حماية النيل جنوب فرع دمياط.

وزارة الرياضة تكشف اسباب تحصيل اموال من ملاعب النجيل الصناعي

وقالت إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة بشأن المبالغ المالية المحصلة لصالح الوزارة من مشروع الملاعب المنجلة بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، بأن الوزارة تحرص على تأدية مراكز الشباب دورها المنشود تجاه نشء وشباب ومرتادي مراكز الشباب بالمحافظات، لذلك يتم الحصول على جزء مما أنفقته على مشروع الملاعب المنجلة وذلك لتحقيق عدد من الاهداف .

وأشارت الي أن تلك الاهداف تتضمن مجابهة التكاليف المالية التي تحملتها الوزارة بخطتها الاستثمارية لإنشاء تلك الملاعب، فضلاً عن القيام بعملية الصيانة اللازمة لعدد من تلك الملاعب خلال الفترات الحالية فضلا عن ان تلك المبالغ تكون نواه لقيمة مضافة لمشروعات تنموية وبنية تحتية لمراكز الشباب خلال الفترات الحالية والمستقبلية.

وأضافت انه يتم استخدام الاموال المحصلة ايضا في تنفيذ ملاعب آخري بمراكز الشباب التي ليس بها ملاعب نجيل صناعي سواء خماسي أو قانوني خاصة بعد ارتفاع تكلفة إنشاء وتطوير الملاعب المنجلة بعد تعديل وتحرير سعر الصرف، وتكبد الوزارة لمديونيات طائلة لجهات تنفيذ هذا المشروع القومي.

واكدت " عبدالجبار ة أن من ضمن الاهداف تزويد العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأدوات رياضية، وترابيزات تنس طاولة، بلياردو، أبسطة العاب قتالية ومصارعة وفي نهاية المناقشات اتفق مقدم طلب الاحاطة مع رؤية وزارة الشباب.