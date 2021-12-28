النائبة راوية مختار: نرفض رد وزير التعليم على الأدوات الرقابية بشأن مشاكل التعليم ولابد من وقفة حاسمة«فيديو»

/669019/النائبة-راوية-مختار-نرفض-رد-وزير-التعليم-على-الأدوات-الرقابية-بشأن-مشاكل-التعليم-ولابد-من-وقفة-حاسمةفيديو
رفضت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، رد وزير التعليم على الأدوات الرقابية، المقدم لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن مشاكل التعليم كعجز الـ 36 الف معلم، و تكدس الطلبة فى الفصول.
دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رواية مختار بشأن رد وزير التعليم بالجلسة العامة
وزير التعليم فى البرلمان
هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.
ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ،إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:على من يرغب من الأعضاء فى المشاركة بالمناقشات ،عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية .
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