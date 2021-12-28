/669021/إعلام-النواب-توصي-بتوجيه-دعوة-لوزارة-السياحة-لمشاركتها-في-الاشراف-على-ترميم-مسجد-الحبشى

عقدت لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن سرعة إيقاف عملية ترميم مسجد الحبشى بدمنهور بالبحيرة، والتي تنفذ حالياً خارج إشراف وزارة الآثار ، وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اعلام النواب اليوم

مسجد حبشي بدمنهور

من وزارة السياحة والآثار العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومن وزارة الأوقاف الدكتور نوح عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مجدى ابوعيد مدير عام الشئون.

وأوضح النائب نادر مصطفى رئيس اللجنه أنه سبق وأن ناقشت اللجنة موضوع مسجد الحبشى بدمنهور بتاريخ 1/11/2021 واستعرض توصيات اللجنة السابقة موجها أسئلة لمسئولي وزارتي الأوقاف والسياحة والتنمية المحلية عن ما تم تنفيذه منها حيث و تضمنت -إلتزام وزارة الأوقاف بالإعلان عن المقايسة التقديرية الجديدة لترميم مسجد الحبشي بدمنهور وذلك خلال أسبوع من تاريخه وفق ما وعدت به ، وموافاة اللجنة بما تم خلال شهرين، مع الالتزام بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار خلال عملية الترميم.

-إلتزام وزارة التنمية المحلية بإنارة كافة المناطق المحيطة بمسجد الحبشي بدمنهور. - تؤكد اللجنة على ما سبق أن أوصت به بقيام وزارة السياحة والآثار بإخطار اللجنة ببيان عن المساجد الأثرية وحالة كل مسجد.

واستعرض النائب تامر عبد القادر بالانائبة عن النائبه سناء برغش مقدمة طلب الاحاطة الآتى و طالب بوقف عمليات طرح مسجد الحبشى من قبل وزارة الاوقاف لتنفيذ عمليات التطوير وذلك لمشاركة وزارة السياحة والآثار من الاشراف على عمليات الترميم.

وتسال عبد القادر لماذا لم يتم ادراج مسجد الحبشى كآثر لوزارة السياحة والآثار حيث تم تنفيذ العديد من اعمال التطوير للمسجد ولم يتم التعامل معه كأثر مما ادى الى فقد العديد من الاعمال الفنية له.

واوضح أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ان مسجد الحبشى ليس مسجل بقطاع الآثار وتم الاشتراك فى اعداد المقياسات وفى حالة قيام وزارة الاوقاف بدعوى الوزارة للاشراف على اعمال الترميم فلايوجد اى مانع وسوف يتم التسجيل بعد الانتهاء من اعمال الترميم.

وتحدث مجدى ابوعيد مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف واوضح انه تم تنفيذ توصيات اللجنة بالاجتماع السابق كما تم التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة الآثار وتم الطرح وتم الموافقة من السيد الوزير على البت الفنى وجارى فض المظروف المالى وتم اعتماد ثلاث عطاءات لاجراء عمليات الترميم والتطوير ولايوجد اى مانع من التعاون بالاشراف الكامل مع وزارة السياحة والآثار.

كما اوضح العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحفانه تم اعداد المقايسات من خلال اشراف وزارة السياحة والآثار وسوف يتم تنفيذ هذا الترميم ويتم التعامل مع هذا المبنى كآثر كما طالب بعدم تأجيل عمليات التطوير لحين الانتهاء من عمليات التسجيل.

وعقب الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف انه تم اعتماد مبالغ مالية بالوزارة لعمليات الترميم ولايوجد مانع من الاشراف من قبل وزارة السياحة والآثار على عمليات الترميم ، مشيراً ان السير فى اجراءات التسجيل سوف يتطلب اجراءات موافقات العديد من الجهات الفنية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لذا طالب بتنفيذ عمليات الترميم اولا ثم البداء فى تنفيذ اجراءات التسجيل . واوصت اللجنة برئاسة النائب نادر مصطف التزام وزارة الأوقاف بتوجيه الدعوة لوزارة السياحة والآثار لمشاركتها في الاشراف على عمليات تنفيذ أعمال الترميم بمسجد الحبشى ضماناً لإجرائها وفق المواصفات الفنية السليمة ، وإفادة اللجنة بما تم.

كما اوصت اللجنة التزام وزارة السياحة والآثار بالسير في إجراءات ضم مسجد الحبشى لعداد المساجد الأثرية فور الانتهاء من أعمال الترميم به.