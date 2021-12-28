/669023/علاء-ناجي-يترشح-على-مقعد-العضوية-فوق-السن-بقائمة-مرتضى-منصور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي علاء ناجي في قائمة مرتضى منصور على مقعد العضوية فوق السن، والتي تم تقديم أوراق القائمة كاملة في الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح لإنتخابات الزمالك.

وتقدم علاء ناجي في كلمته أثناء تقديمة للإعلام على منصب العضوية فوق السن، بقائمة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، والتي وجه فيها الشكر لكل العاملين بروح في النادي والباحثين عن تقدم النادي، وبالأخص المستشار مرتضى منصور.

اللواء علاء ناجي

وشغل اللواء علاء ناجي قبل توليه مكتب رئيس البرلمان، عدة مناصب منها قائدا لإحدى المراكز البحثية بالقوات المسحلة، وأستاذ بكلية الادارة بالجامعة الحديثة، وأستاذ بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للنقل البحري، فضلا عن حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة من الخارج، وكذلك حصوله على عدة دورات قيادية وإدارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما حصل اللواء علاء ناجي، على العديد من الانواط والاوسمة والميداليات، ومنها، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الاولي من رئيس الجمهورية، ونوط الواجب العسكري تقديرا لأداء الواجبات بتفاني وإخلاص من رئيس الجمهورية، وكذلك نوط وميدالية ثورة 25 يناير المجيدة، وأيضا نوط وميدالية ثورة 30 يونيو المجيدة، فضلا عن نوط مرور 25 عام على تحرير سيناء.

قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك:

مرتضي منصور "رئيس"

اللواء مصطفى هدهود "نائب"

خالد لطيف "أمين صندوق"

أحمد مرتضي منصور "عضو"

اللواء علاء مقلد "عضو"

مريم نصحي "عضو"

سليمان وهدان "عضو"

جمال عبد الحميد "عضو"

بسنت سيد جوهر "تحت السن"

محمود طه "تحت السن"

أحمد دعبس "تحت السن"

من ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة اليوم الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات أمس الإثنين على رئاسة القلعة البيضاء.