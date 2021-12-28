/669024/إصابة-الفنانة-داليا-البحيري-وأسرتها-بفيروس-كورونا

تمكن فيروس كورونا المستجد، من إصابة الفنانة داليا البحيري وأسرتها المكونة من زوجها وأبنائها، وذلك وفقا لما أعلنه زوجها رجل الأعمال الشهير حسن سامي.

دوت الخليج يرصد إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس كورونا

وكتب زوج داليا البحيري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قدر الله وما شاء فعل..أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق، الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم".

ليست المرة الأولى

وكان قد أصيب محمد سامي زوج الفنانة داليا البحيري بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى، لكن لم يصاب أحداً من أفراد أسرته بالفيروس، حيث أجرى وقتها افراد الأسرة التحاليل والمسحات اللازمة وجاءت جميعها سلبية.

داليا البحيري تعود لمسلسل «يوميات زوجة مفروسة»

من ناحية أخرى، تعود داليا البحيري لتقديم مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، والذي تشارك بطولته مع وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوي عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولي.

كورونا يضرب الوسط الفني

وأعلن فراس مسعد منذ ساعات قليلة، إيجابية مسحة كورونا، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله و ما شاء فعل، إيجابي».

هذا وأثارت الفنانة عبير صبري الجدل ، بعدما أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوم»، إصابتها هي وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا.

وكتبت عبير صبري في منشورها: «كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا»..

وسرعان ما بدأت المواقع الإخبارية في تداول نبأ إصابتها بالفيروس، ولكن بعد المنشور بدقائق، قامت عبير صبري بحذفه من الموقع دون توضيح السبب، الأمر الذي تعجب له الجمهور متسائلا حول حقيقة إصابتها.