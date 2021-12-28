السيسى: تطبيق الهوية البصرية الجديدة لأسوان حتى لو هتتكلف 500 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة ممثلة فى وزارات الدفاع والداخلية والإسكان، بالعمل على تطبيق فكرة الهوية البصرية الجديدة لمحافظة أسوان التى عرضها مجموعة من شباب الجامعة الألمانية.





وقال الرئيس السيسى فى كلمته فى احتفالية ختام أسبوع الصعيد على المسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء: "يوم 15 يناير عيد أسوان، وهدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان إنهم يخلصوا موضوع الهوية البصرية الجديدة قبل يوم 15 يناير المقبل". وأضاف الرئيس السيسى: "العربيات والأتوبيسات والمنشآت اللى عايزة تتغير ويتحط عليها لوجو فكرة الهوية البصرية الجديدة تتعمل.. لو الموضوع هيتكلف 100 مليون مليش دعوة أو 500 مليون مليش دعوة".

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