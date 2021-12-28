صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية، نجد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وتنشط الرياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وتصل إلى 40% تقريبا.

وأعلنت أن درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 18 والصغرى 11، بينما جاءت درجة الحرارة فى الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10.

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