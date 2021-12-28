تحفة معمارية.. المسرح الرومانى المكشوف فى أسوان «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - وفى مشهد أقرب ما يكون لوحة فنية جمالية على ضفاف نهر النيل أقصى جنوب مصر، يبرز موقع المسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة، والذى يعد أول مسرح مكشوف مطل على النيل بصعيد مصر، بعد أن تم الانتهاء من إنشاءه وإضاءته ليلا ليطل مباشرة على كوبرى أسوان المعلق فوق النيل لتكتمل اللوحة الجمالية فى أسوان.
والمسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة، يقع فى الجهة الشمالية لكوبرى أسوان الملجم، ويتسع لنحو 3 آلاف متفرج، وأصبح تحفة معمارية ولوحة فنية مطلة على النيل بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر.
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