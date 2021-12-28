جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لأهل أسوان خاصة وأهل الصعيد عامة، فى ختام احتفالية أسبوع الصعيد، قائلا إنه يعاهدهم هو والحكومة على استمرار العمل، حتى يتغير الواقع.





من جهته، وجه أهالى أسوان المشاركين فى الاحتفالية الفنية بمناسبة ختام أسبوع افتتاحات المشروعات القومية بالصعيد هتافات لـ الرئيس السيسى، قائلين: "بنحبك يا ريس". ورد الرئيس السيسى، قائلا: "أنا بحبكم وبحب كل المصريين، والأسبوع ده كان جميل واللى شوفناه بيقول اننا خدنا خطوة من ألف خطوة فى الصعيد". وقال الرئيس السيسى: "أعاهدكم أنا والحكومة إننا نفضل نشتغل ونشتغل، حتى يتم تغيير الواقع اللى احنا فيه". وافتتح الرئيس السيسى، اليوم، مدينة أسوان الجديدة، كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات ومعرض الحرف التراثية فى أسوان وأشاد بجودة المعروضات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: أعاهدكم أنا والحكومة إننا نفضل نشتغل حتى يتغير الواقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.