عاجل.. السيسى يكرم النماذج المشرفة فى احتفالية ختام أسبوع الصعيد «فيديو»

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عددًا من النماذج المشرفة التى لها إسهامات مثمرة وناجحة بمحافظات الصعيد.



جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عددًا من النماذج المشرفة التى لها إسهامات مثمرة وناجحة بمحافظات الصعيد. جاء ذلك فى ختام احتفالية أسبوع الصعيد، عقب ختام افتتاحات المشروعات القومية بالصعيد.

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