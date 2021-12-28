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محمد سياف - ابو ظبي - تقدم بوابة مصر فايف عروض كارفور للأجهزة المنزلية ديسمبر 2021 في عيد ميلاده الـ 19، وقدم مجموعة كبيرة من العروض على الطعام ومستحضرات التجميل، والمشروبات والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات والأجهزة الكهربائية والسلع المختلفة التي لا غنى عنها لأي منزل، وعروض كارفور للأجهزة المنزلية في عيد ميلاده خلال شهر ديسمبر ينتظرها العديد من الأفراد وخاصة المقبلين على الزواج فهي تقدم لهم عروض وتخفيضات كبيرة لا مثيل لها فقد تصل التخفيضات في الأسعار لأكثر من ألف جنيه في بعض أنواع الأجهزة المنزلية. عروض كارفور للأجهزة المنزلية ديسمبر 2021 تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية والشاشات تقدمها سلسلة معارض كارفور في عيد ميلاده 18 وفي الجدول السعر قبل وبعد الخصم الجديد المقدم من هايبر ماركت كارفور. الشاشة نسبة الخصم السعر قبل السعر بعد الخصم شاشة 32 بوصة جاك إتش دي خصم 26% 2799 جنيه 2049 جنيه شاشة تورنيدو 32 بوصة HD خصم 25% 3099 جنيه 2399 جنيه شاشة يونيون اير 32 بوصة إتش دي خصم 29% 3099 جنيه 2199 جنيه شاشة بريميوم 32 بوصة إتش دي خصم 23% 2999 جنيه 2299 جنيه شاشة توشيبا 32 بوصة HD خصم 11% 3949 جنيه 3499 جنيه شاشة 32 بوصة سامسونج HD خصم 11% 4199 جنيه 3699 جنيه عروض كارفور على الغسالات للأوتوماتيك تضمنت عروض كارفور الجديدة الغسالات بمختلف أنواعها وبخصومات كبيرة موضحة بالجدول التالي مع نسبة الخصم المعلنة من سلسلة محلات كارفور مصر. الصنف الضمان نسبة الخصم السعر قبل السعر بعد الغسالة الأوتوماتيك زانوسي 7 كيلو 1200 لفة 5 سنوات ضمان 17 % 7499 جنيه 6199 جنيه غسالة وايت بوينت أوتوماتيك 6 كيلو 1000 لفة ديجيتال 5 سنوات ضمان 6 % 4299 جنيه 3999 جنيه غسالة أوتوماتيك تورنيدو 6 كيلو تحميل 800 لفة ضمان 5 سنوات 8 % 4349 جنيه 3999 جنيه غسالة أريستون أوتوماتيك 7 كيلو 1000 لفة ضمان 5 سنوات 16 % 5999 جنيه 4999 جنيه

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