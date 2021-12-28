/669029/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-ندوة-مكتبة-الإسكندرية-حول-رؤية-مصر-٢٠٢٢

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان: "عام ٢٠٢٢ رؤية مصرية" بحضور وزير السياحة والآثار خالد العناني.

وضم وفد التنسيقية النواب علاء عصام وغادة علي ومارسيل سمير، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وراجية الفقي ومحمد عزمي ومحمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية. وتحدثت راجية الفقي ممثلة التنسيقية في الندوة حول رؤية مصر المستقبلية. ونظمت المكتبة الندوة بحضور الدكتور مصطفى الفقي رئيس المكتبة وعدد من الشخصيات العامة. وافتتح الفقي الندوة، مشيراً في كلمته إلى نشأة السلك الدبلوماسي المصري، والاكتشافات الأثرية التاريخية. وأكد الفقي أنه رغم ما نهب من آثار مصر لا تزال الدولة غنية بالاكتشافات. وأضاف في كلمته أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل، أمر غير بسيط فهو مؤتمر يبحث مستقبل البشرية، وانعقاده في مصر تكريم لدورها المحوري.

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