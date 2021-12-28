/669031/تشكيل-ليفربول-لمواجهة-ليستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في لقاء الجولة العشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليستر سيتي وليفربول في العاششرة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب كينج باور معقل فريق ليستر.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي

كيليهر، كوناتي، ميلنر، كيتا، فيرمينو، جوميز، جونز، بييك، ويليامز.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل ليفربول لقاء ليستر اليوم، وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في لقاء وحيد.

ويدخل ليستر سيتي لقاء اليوم، وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 6 مباراة، وتعادل في 4، وخسر في 7 لقاءات.

وتواجه الفريقين في الأسبوع الماضي، في لقاء ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية، والتي شهد عليها ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول.

حقق ليفربول الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 5/4 في الأسبوع الماضي، بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة مقابل ثلاثة.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .