بعد جدل غنائه بحفل الكينج..هاني شاكر يفجر مفاجأة: «عنبة نجح بإختبارات النقابة»

/669032/بعد-جدل-غنائه-بحفل-الكينجهاني-شاكر-يفجر-مفاجأة-عنبة-نجح-بإختبارات-النقابة

فجر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة صادمة للجمهور بشأن مطرب المهرجانات عنبة، بعد الجدل الذي أثاره الأخير بحفل الكينج محمد منير.

دوت الخليج

وأكد هاني شاكر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لإمتحان نقابة المهن الموسيقيية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة في ظهورة بحفل المطرب محمد منير.

عنبة يثير الجدل بحفل محمد منير

وكانت تفاعلت مواقع التواصل الأجتماعي مع فيديو لمغني المهرجانات عنبة، و ذلك أثناء ظهوره علي مسرح حفل الكينج الذي كان أمس الجمعة، وتفاعل مع الجمهور بأغنية الشهيرة العو جه، علي الرغم من صدور قرارا بايقافة من قبل نقابة المهن الموسيقية.

و ظهر عنبه في هذا الفيديو المنتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

قرار وقف مطرب المهرجانات عنبة

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية سابقا بيانا رسميا بايقاف عددا من مطربين المهرجانات الشعبية، حيث كان في مقدمتهم حسن شاكوش، حمو بيكا، مجدي شظة، عنبة، شواحة وغيرهم، وذلك للقيام بتقنين أوضاعهم في النقابة.

وعلى الرغم من ذلك لم يصمت عنبة، وخرج عن صمته وأوضح عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام أن نقابة المهن الموسيقية تسببت في منعه من تحقيق أحلامه، قائلا: «أنا دلوقتي رزقي الوحيد حب الناس، أنا ممنوع من الغناء وممنوع من الحلم بس مش ممنوع من حبكم، إن كان الله معنا فمن علينا؟»