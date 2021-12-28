تنفيذ مجسم وماكيت للمشروعات القومية في مسابقة أوائل الطلبة.. أبرز فعاليات «مستقبل وطن» بالمحافظات.. صور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الثلاثاء، سواء تنظيم قوافل طبية شاملة تضم جميع التخصصات بالمجان، وتنفيذ فصول محو الأمية للكبار، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وسط فرحة الطلاب والطالبات، واستقبال المواطنين في مقرات الحزب نوابه لتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد علي مدار اليوم.

دوت الخليج

تنفيذ مجسم وماكيت للمشروعات القومية في مسابقة أوائل الطلبة

في محافظة القليوبية، أعلنت أمانة شبرا الخيمة غرب بالحزب، عن بدء امتحانات فصول محول الأمية، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، وذلك بقيادة أمانة المرأة بالمحافظة، التي تنظمها علي مستوي المحافظة، في إطار مبادرة "انت عظمية"، بتعليمك – بتنظميك- بعملك"، التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية بالحزب.

كما تواصل أمانة شبرا الخيمة غرب، فعاليات مسابقة اوائل الطلبة، حيث انطلق لليوم الرابع من المسابقة للمرحلة الإعدادية، وشهد تنافس 4 مدراس، وفازت مدرسة ابن رشد الاعدادية بنين.

وفي محافظة الفيوم، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلي رأسها مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشهدت فعاليات التصفيات النهائية للمرحلة الإعدادية لمسابقة اوائل الطلبة، التي شارك فيها 3730 طالب وطالبة، بينهم 367 مدرسة بالمرحلة الإعدادية علي مستوي المحافظة لعدد 7 ادارة تعليمية، تنافس اليوم 10 مدراس، وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز مدرسة الفتح الاعدادية ادارة اطسا بالمركز الأول وفوز مدرسة قصر الجبالي الاعدادية بيوسف الصديق بالمركز الثاني، وعلي جانب اخر، واصلت أمانات الحزب بالمراكز توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء تحت إشراف امناء المراكز وذلك من خلال فرق عمل الحزب، حيث تم التوزيع بقرية طبهار مركز ابشواي وفي بندر ثاني الفيوم وبمناطق السبع دروب والشط.

أبرز فعاليات «مستقبل وطن» بالمحافظات

وفي محافظة دمياط، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة اوائل الطبة والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت أمانة مدينة السرو، تنافس مدرستين للمرحلة الثانوية، وفازت مدرسة تل الكاسف الثانوية بالمركز الأول، وفي مدينة ثان دمياطـ، تنافس مدرستين للمرحلة الثانوية، وفازت مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بالمركز الأول، وفي مركز كفر سعد، تنافس مدرستين للمرحلة الاعدادية، وفازت مدرسة محمد رضا شبانة بالتوفيقية بالمركز الأول.

وفي محافظة الإسكندرية، استمرت فعاليات مسابقة اوائل الطلبة، وانطلاق التصفيات النهائية في قسم العامرية أول، وفي قسم العجمي، كما اختتمت فعاليات المسابقة بإدارة وسط التعليمية التي تضم أقسام محرم بك وباب شرق والعطارين، وفاز بالمرحلة الابتدائية مدرسة النبي دانيال بالمركز الأول، والثاني مدرسة الاسكندراني الابتدائية، وفي المرحلة الاعدادية، فازت مدرسة ابو العز الحريري بنين بالمركز الأول، ومدرسة الزهراء االاعدادية بنات بالمركز الثاني، وفي المرحلة الثانوية، فازت مدرسة شهداء الأقصي الثانوية المشتركة والمركز الثاني مدرسة شدوان الثانوية بنين، وتعقد المسابقة في خمس مواد اساسية وتكون نوعية الاسئلة بنمط الاختيار من متعدد ويجيب الطالب عنها تحريرياً بنفس الورقة الامتحانية بالاضافة إلي سؤالين عن المشروعات القومية التي يتولاها موجه اول التربية الاجتماعية بنسبة 25% من درجة الامتحان، علي أن يتم الاحتفاظ بجميع اوراق الاجابة بمحاضر رسمية بجميع مراحل المسابقة، وظهر خلال فعاليات التصفيات، تنفيذ طلاب المسابقة لماكيت ومسجم عن المشروعات القومية للتسهيل علي الطلاب خلال المسابقة والتي منها " محور روض الفرج – العاصمة الادارية – موكب الموامياوات الملكية".

تنظيم قوافل طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان

وفي محافظة بني سويف، واصل الحزب مسابقة اوائل الطلبة، لليوم الخامس عشر علي التوالي، بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بمراكز المحافظة السبع مرحلة التصفيات النهائية علي مستوي المراكز، وسط مشاركة طلابية متميزة.

وفي محافظة السويس، واصلت مبادرة اوائل الطلبة فعاليات لليوم الثاني علي التوالي للمرحلة الاعدادية، علي مستوي المحافظةـ، حيث تنافس 3 مدراس وشهدت تصفيات قوية بين المدراس وحصلت مدرسة معاذ بن جبل الاعدادية بالمركز الأول، وفي المركز الثاني مدرسة فتية الاسلام الخاصة، وفي المركز الثالث مدرسة السادات الاعدادية بنات، وسط فرحة عارمة للفائزين بالمسابقة من الطلاب والطالبات.

وفي محافظة الإسماعيلية، قامت أمانة مركز القنطرة غرب، بالمشاركة في احتفالية مدرسة القنطرة غرب الابتدائية، بعد فوزها في مسابقة اوائل الطلبة، وتكريم ابنائها الطلاب المتفوقين علي الادارة التعليمية بالقنطرة غرب وتكريم المدرسين الاكفاء من خلال تسليم شهادات التقدير لهم.

فرحة الطلاب والطالبات الفائزين في تصفيات مسابقة اوائل الطلبة

وفي محافظة كفر الشيخ، تواصلت منافسات اوائل الطلبة بمدراس محافظة كفر الشيخ للاسبوع الرابع، حيث بدات المرحلة الثانية من المسابقة وسط حالة من الالتزام، وجاءت التصفيات النهائية بالمرحلة الابتدائية مدرسة الحلافي الابتدائية بسيدي غازي، مدرسة سعد زغلول الابتدائية بمركز مطوبس،ـ وفي المرحلة الاعدادية مدرسة د/ ناجي حفينة بمركز قلين، ومدرسة مطوبس الاعدادية بنات بمركز مطوبس.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة سفاجا بالحزب، احتفالية لتكريم المدراس الفائزة بمسابقة اوائل الطلبة في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وتضمن الحفل تقديم الهدايا للطلاب المشاركين والجوائز المالية المقررة للمدراس الفائزة، واسفرت النتائج عن فوز مدرسة الشهيد حسام للتعليم الاساسي بمرسي علم، بالمركز الأول، ومدرستي عمار بن ياسر وعمرو بن العاص علي المركز الثاني في المرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة الثانوية بنات بالمركز الأول.

تواصل مبادرة «حياتك تهمنا»في المدن والاحياء لتأمين أعمدة الأنارة

وفي محافظة بورسعيد، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبةـ، للمراحل الابتدائية والاعدادية، حيث شهدت أمانة الضواحي بالحزب، تنافس مدرستين للمرحلة الابتدائية، وفازت مدرسة التوكيلات الملاحية، لتصعد إلي تصفيات المحافظة، وفي أمانة قسم المناخ بالحزب، تنافس مدرستين للمرحلة الابتدائية، وفازت مدرسة التنيس الابتدائية لتصعد إلي تصفيات المحافظة.

وفي محافظة الغربية، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم أمانة أول المحلة، قافلة طبية تخصصية للأطفال، يوم الجمعة المقبل، وتشمل 16 تخصص للأطفال، وذلك في بداية العام الجديد، كما استقبلت أمانة مركز قطور، المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، في الوحدة الحزبية بقرية منشأة العياري وتسجيل الراغبين في التطعيم، حيث تلقي 300 مواطن اللقاح وذلك خلال القوافل الطبية بالقري بين جرعة أولي وثانية، وفي أمانة ثان طنطا، تواصل حملات التطعيم بالمدينة وحي ثان في مناطق ومنافذ عدة، واستقبال المواطنين لتلقي اللقاح.

كما تخوض أمانة ثان طنطا بالحزب، التصفيات النهائية للمدراس الثانوية، في مسابقة اوائل الطلبة، بين المدراس التي حصلت علي المركز الأول في المرحلة الأولي بثان طنطا حيث تنافس 3 مدراس للمرحلة الثانوية، وفازت مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات بالمركز الأول، وفي أمانة مركز كفر الزيات، انطلقت التصفيات النهائية واسفرت عن فوز مدرسة الشهيد مجدي عبد الستار الثانوية بنات بقرية ايبار بالمركز الأول.

وفي محافظة الدقهلية، تواصل جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي اطلقها الحزب وعلي رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه شهدت معظم المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الاعدادية من المسابقة، واستمرار المسابقة للمرحلة الثانوية، في مراكز امانات بني عبيد وطلخا واجا، ومنية النصر، والمطرية والسنبلاوين، ودكرنس، وفي أمانة مركز أجا، للمرحلة الثانوية، تنافست 3 مدراس وفازت مدرسة ميت العامل الثانوية، وفي أمانة مركز المطرية للمرحلة الابتدائية، تنافست 6 مدراس وفازت مدرسة السلام الابتدائية بالمركز الأول، ومدرستي العاشر من رمضان وخالد بن الوليد بالمركز الثاني، ومدرسة الشهيد يسري هندام في المركز الثالث.

وفي محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء المحافظة، عن طريق تركيب ابواب لاعمدة الانارة، للحفاظ علي سلامة وامان المواطنين وأبنائنا طلاب المدراس، والاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط الامطار. وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز أسيوط، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات، في قرية بني حسين بالتعاون مع وزارة الصحة، وتضم اسنان، وعظام، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم اسرة ، واطفال، وجراحة ومسالك، وتحاليل واشعة، وتم توقيع الكشف الطبي علي أهالي قرية بني حسين والقري المجاورة بمركز اسيوط وصرف العلاج بالمجان. كما اختتمت أمانة اول اسيوط، بعد سباق دام لأكثر من 28 يوم من فعاليات مسابقة أوائل الطلبةـ، بمشاركة أكثر 60 مدرسة، وتنافس 600 طالب علي المستويات التعليمية المختلفة ابتدائي واعدادي والثانويةوالتي توج بها ابناء مدرسة السلام الاعدادية الثانوية الخاصة، كما انهت أمانة الغنايم فعاليات المسابقة بصعود مدرسة الغنايم المشتركة لتصفيات المحافظة، وفي أمانة ثاني اسيوط، حمست مدرسة خديجة يوسف صعودها.

وفي محافظة البحر الأحمر، انتهت أمانة مدينة القصير بالحزب، من المرحلة الثانية من مسابقة أوائل الطلبة، بعد انتهاء مسابقة المرحلة الثانوية، ونظمت المسابقة للمراحل الثلاث "الإبتدائية والإعدادية والثانوية" بمدينة القصير، وفازت مدرسة كمال الدين همام، بالمركز الاول صاعداً للتصفيات النهائية علي مستوي المحافظة، وفي المركز الثاني جاءت مدرسة القصير الثانوية بنات بالمركز الثاني.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.