الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية الراحلة عزة الإتربى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوطنية للإعلام، فى بيانها أن الراحلة تعد من رواد الإعلام المصرى الذين أثروا العمل الإعلامى بإبداعاتهم من خلال برامجها المتميزة الهادفة التى قدمتها على شاشة التليفزيون وكان يتابعها الملايين

كما بذلت جهودًا كبيرة خلال توليها العديد من المناصب القيادية فى التليفزيون المصرى وتركت بصمة واضحة فى إدراتها للعمل الإعلامى. وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة ولزملاء العمل وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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