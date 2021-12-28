التقلبات الجوية تضرب جميع المحافظات.. 5 إجراءات من محافظ أسيوط (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تحسبًا لموجة طقس سىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الايام المقبلة وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.





وأشار المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى حالة انعقاد مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة، لمواجهة أية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى جاهزية القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلى الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بمختلف التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد المحافظ، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية.