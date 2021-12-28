الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المضيئة بأسوان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني بمحافظة أسوان. وشمل التكريم، إهداء درع لروح الراحل اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذى كان له العديد من الإنجازات والإشراف على عدة مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع بمبادرة حياة كريمة، وهو من أكثر المتطوعين التزاما وتواجدا، والمهندس أحمد عواد، والذى ساهم في تطوير كورنيش النيل بأسوان، وفريق الجامعة الألمانية، صاحب مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والمهندس يوسف، رئيس إحدى شركات المقاولات، وعلاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، والدكتور أحمد عبد المنعم، مستشار محافظ أسوان، والذي شارك في مشروع الهوية البصرية وعدة مشروعات في أسوان.

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