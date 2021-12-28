الرئيس السيسى لطلاب جامعة خاصة: "مشروع التخرج رائع وهنعمله بأمر الله"

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، شباب أحد الجامعات الخاصة الذين نفذوا مشروع تخرجهم عن مشروع "الهوية البصرية لمدينة أسوان الجديدة" بعد أن عرضوا مشروع التخرج أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: بكام.. بكام.. المشروع ده بكام.. مش لازم لما نعمل الحاجات دى نكملها.. وعندكم ناس فى كلية الهندسة فى الجامعة يقول لنا المشروع ده لما نعمله يعمل كام.. وناس بتعمل فى الاقتصاد يقولوا التكلفة.. ونحدد هيتكلف كده.. ده مش عائق اننا نعمله.. إحنا هنعمله بأمر الله تعالى، "يقصد ما جاء فى مشروع تخرج الطلاب عن مدينة أسوان الجديدة" ليعبر الطلاب عن فرحتهم الشديدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تعليقه على شباب الجامعة: كنت بتمنى أن تقولوا لو حبينا نعمل ده على المنشآت التى ذكرتوها سواء مبانى حكومة أو خدمات عامة زى السكة الجديد او مطار أو اتوبيسات.. النهاردة تقولى عندى خيارات أول خيار عندى إن إخلى المدينة ده خضراء تكلفتها كذا، والتاكسيات الموجودة نجعلها بالكهرباء أو الغاز والكهرباء".

وتابع الرئيس السيسى: "العمل اللى اتعرض فى مشروع التخرج بتاعكم رائع وجميل.. وأنتم شباب جميل وشابات جميلات.. واللى عمتلوه حاجة تفرحنا وتسعدنا.. وعرفتوا أننا ممكن نخلى الدولة كلها تعمل للدولة كلها.. عندنا كام جامعة تعمل بس بكام بقى.. وعندنا كام جامعة تانى بيعملوا حاجات كتير.. بشكركم متشكر جدا".