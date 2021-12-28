/669040/يوسف-الحسيني--ما-تحقق-فى-7-سنين-لم-يتحقق-فى-أى-دولة-فى-العالم-وهابطل-الشغلانة-لو-مصر-مابقتش-من-أكبر-الاقتصادات
قال الإعلامي يوسف الحسيني:" ما تحقق فى مصر من مشاريع وإنجازات خلال السبع سنوات الماضية لم يتحقق فى أى دولة فى العالم، لا فى أمريكا ولا ألمانيا".
دوت الخليج
الإعلامي يوسف الحسيني: ما تحقق فى 7 سنين لم يتحقق أى دولة فى العالم
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، حديثه قائلًا:" إن المشروع الاقتصادي العملاق «جينرل مارشل» والذى تم إعداده لإعادة تعمير أوربا استمر 12 عام حتى يتم تنفيذه، بينما المشاريع القومية المصرية أنجزت فى فترة أقل قدرها فقط 7 سنوات".
يوسف الحسيني: هابطل الشغلانة لو مصر مابقتش من أكبر اقتصادات العالم
جاء ذلك تعليقًا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المشاريع القومية بمحافظات الصعيد.
واستكمل الإعلامي يوسف الحسيني، حديثه قائلًا:" مصر ستكون من أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، ولو لم يحدث ذلك هابطل الشغلانة".
وأضاف:” مصر حدث بها تحول اجتماعي لـ 60% من المصريين وهو لم يحدث على مدار التاريخ”.
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