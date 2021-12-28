/669028/نشوي-الشريف-تتقدم-ببيان-عاجل-بشان-واقعة-انتحار-موظف--بآحدي-شركات-التجمع-الخامس

تابعت النائبة نشوى الشريف بأهتمام كبير الواقعة المأساوية حيث أقدم موظف على الانتحار داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع الخامس، فقام بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، إثر خلافات بينه وبين مديره، بعد أن قام الأخير بتوبيخه وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة بسبب إصابته بإحدى الأمراض، فضلًا عن تهديده الدائم بفصله من العمل.

وتقدمت النائبة بتوجية بيان عاجل للسيد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه للسيد وزير القوى العاملة بخصوص هذه المأساة وجاء نصه كالتالي

انه لمن دواعى الاسف ان أقدم شاب على إنهاء حياته قفزاً من الطابق الثالث، يوم الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ داخل شركة شهيرة بمنطقة التجمع، إثر مروره بحالة أكتئاب خلال الفترة الأخيرة، بسبب ضغوط العمل فى الشركة.

وحيث أن مصر قيادة وشعباً ممثلا فى هذا المجلس الموقر،تعمل على الدفاع عن حقوق العمال وصيانة كل ما يصون كرامة الإنسان المصري والحفاظ على حقوق العاملين من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة تتماشى مع مناخ الاستثمار الذي توفره الدولة، فلا يسعنا الا ان نعلن من مجلسنا الموقر الى الحكومة ان تكون على قدر المسؤلية ورفضنا الحاسم والحازم لاى انتقاص او تهاون فى حقوق العاملين وعدم توفير بيئة عمل ملائمة.

وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل من إجراءات حيال التأكد من قيام الشركات في مصر بتطبيق قانون العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة داخل جمهورية مصر العربية ، وكذلك تطبيق الكشف الطبى الدورى على جميع العاملين ضد الأخطار والأمراض المهنية ومنها الضغوط النفسية أو تعرض العاملين بحالة من حالات الاكتئاب نتيجة ضغوط العمل.