/669034/بسبب-أوميكرون-ارتفاع-أسعار النفط-من-جديد
من جديد، أخذت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.
دوت الخليج
بسبب أوميكرون.. ارتفاع أسعار النفط من جديد
ووفقًا لما أشارت إليه روسيا اليوم، فقد شهدت أسعار ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.52% إلى 76.72 دولار للبرميل.
صعود العقود الآجلة لخام "برنت"
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.28% إلى 79.61 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرج».
هذا وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.
وأيضًا، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة أوبك+ لإنتاجها.
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