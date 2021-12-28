/669035/هاني-شاكر-يكشف-حقيقة-ترشحه-لانتخابات-نادي-الزمالك

أوضح الفنان هاني شاكر، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية الحدث اليوم.

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ونفى هاني شاكر كل ما تردد حول مشاركته في انتخابات نادي الزمالك، قائلا: "هذا الخبر غير صحيح، ويكفي عليا نقابة المهن الموسيقية"،وانه من الصعب عليَّ العمل في نادي الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء.

هاني شاكر يطالب بعودة حصص الموسيقى بالمدارس

وأضاف هاني شاكر مطالبا بعودة الحصص الموسيقية في المدارس لحماية الأطفال من السوشيال ميديا، موضحًا: "أتمنى عمل مسابقة فنية لاكتشاف المواهب الفنية في المحافظات، وأوجه رسالة للإعلام المصري يكفي إلقاء الضوء على الأصوات الضعيفة والأغاني الفاشلة".

وأشار بأنه تم إلغاء كافة الحفلات داخل القاعات المغلقة، والسماح بإقامة الحفلات الفنية في الأماكن المفتوحة فقط"، مضيفًا: "مجلس النواب رفض مشروع منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، بدون أسباب معلومة، وكانت الضبطية القضائية تساعد في مواجهة حدود اللياقة والآداب العامة".

تأجيل حفل هاني شاكر بليلة رأس السنة

وصرح حسام خليل ميوزك هاوس الشركة المنظمة لحفل الفنان هانى شاكر، بتأجيل حفل الفنان الذي كان من المقرر إقامته بليلة رأس السنة.

وأوضح حسام خليل بأن الحفل تم إلغائه بناءاً على تعليمات الدوله بعدم اقامه اى حفلات بالاماكن المغلقه، وتقدم بالاعتذار لهاني شاكر عن هذه الأزمة.

قرار وقف مطربيالمهرجانات

.هذا وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».