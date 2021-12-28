النائب عادل عبدالفضيل مشيداً بإفتتاح الرئيس مصنع "كيما 2" بأسوان : "الصعيد المنسي" أصبح على خارطة التنمية والتعميير

وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم أن إفتتاح مشروع كيما 2 ،على سبيل المثال لا الحصر يعتبر أحد القلاع الصناعية الكبرى بجنوب الصعيد، ويمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة في أسوان.

وأوضح عبد الفضيل أن الرئيس السيسي وخلال حديثه اليوم أثلج صدور العمال وأرسل لهم العديد من رسائل الطمأنية ،بتأكيده على أن الدولة المصرية تحافظ على العمال وحقوقهم المشروعة ،خلال عملية الإصلاح والتطوير في شركات قطاع الأعمال العام ،وأن العمال دائما خط الدفاع الاول عن الصناعة ،والعنصر الأساسي في عملية التنمية،من خلال المشروعات القومية العملاقة خاصة تلك التي افتتحها الرئيس السيسي في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر،موضحاً أن "الصعيد المنسي" أصبح على خارطة التنمية والتعميير ،وسيتحول إلى مناطق جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية ،مشيراً إلى أن رفع أخر عربة قديمة من على خطوط السكك الحديدية ،كان له أثر طيب لدى المواطن المصري ،بإعتبار أن النهوض بمنظومة السكة الحديد والكباري خطوة مهمة في التنمية .