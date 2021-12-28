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/669037/النائب-عادل-عبدالفضيل-مشيدا-بإفتتاح-الرئيس-مصنع-كيما-2-بأسوان--الصعيد-المنسي-أصبح-على-خارطة-التنمية-والتعميير
10:16 م - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،رئيس النقابة العامة للضرائب والجمارك والمالية ، بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظات الصعيد وأخرها اليوم لمحافظة أسوان وإفتتاحه اليوم الثلاثاء لعدد من المشروعات العملاقة هناك ،والتي أثمرت عن نتائج إيجابية توفر حياة كريمة ،وتوفر فرص العمل ،وتخدم عملية التنمية،كا أن دعوته لمشاركة القطاع الخاص في الصناعة ، يؤكد أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص الوطني ليعمل بجانب قطاع الأعمال من لخلق فرص عمل جديدة ،ودعم عملية التنمية الشاملة .
دوت الخليج
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم أن إفتتاح مشروع كيما 2 ،على سبيل المثال لا الحصر يعتبر أحد القلاع الصناعية الكبرى بجنوب الصعيد، ويمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة في أسوان.
النائب عادل عبدالفضيل مشيداً بإفتتاح الرئيس مصنع "كيما 2" بأسوان : "الصعيد المنسي" أصبح على خارطة التنمية والتعميير
وأوضح عبد الفضيل أن الرئيس السيسي وخلال حديثه اليوم أثلج صدور العمال وأرسل لهم العديد من رسائل الطمأنية ،بتأكيده على أن الدولة المصرية تحافظ على العمال وحقوقهم المشروعة ،خلال عملية الإصلاح والتطوير في شركات قطاع الأعمال العام ،وأن العمال دائما خط الدفاع الاول عن الصناعة ،والعنصر الأساسي في عملية التنمية،من خلال المشروعات القومية العملاقة خاصة تلك التي افتتحها الرئيس السيسي في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر،موضحاً أن "الصعيد المنسي" أصبح على خارطة التنمية والتعميير ،وسيتحول إلى مناطق جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية ،مشيراً إلى أن رفع أخر عربة قديمة من على خطوط السكك الحديدية ،كان له أثر طيب لدى المواطن المصري ،بإعتبار أن النهوض بمنظومة السكة الحديد والكباري خطوة مهمة في التنمية .
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