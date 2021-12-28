/669038/شطة-يتحدث-عن-صعوبة-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-أفريقيا

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم كانت منصفة للغاية بين الجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "مجموعة النادي الأهلي صعبة للغاية نظراً لتواجد فريقين من السودان وبينهم ديربي كبير للغاية، وأيضا تواجد صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة يمثل تحدي كبير".

وزاد "تواجد الهلال والمريج من السودان في مجموعة واحدة لأنهم في تصنيف مختلف وتسمح لهم القرعة التواجد مع بعضهم البعض، وكنت مندهش للغاية من تواجد موسيماني في سحب القرعة".

واختتم "الهلال والمريخ ممنوعين من اللعب على ملعبهم حتى الأن، ولابد من وجود مواصفات معينة، ومن الممكن إقامة المبارتين أمام الأهلي في مصر".

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021.. الأهلي يصطدم مع صن داونز

شهدت قرعة بطولة دوري أبطال الإفريقية على العديد من المفاجآت بين الفرق المشاركة في البطولة، لتسفر على العديد من المنافسات القوية.

وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مراسم القرعة والتي يمثلها بمقر الاتحاد الإفريقي، لبطولة الكونفدرالية لموسم 2021.

نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

المجموعة الثانية: أمازولو "جنوب إفريقيا" - وفاق سطيف "الجزائر" - هورويا "غينيا" - الرجاء "المغرب".

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي "بوتسوانا" - شباب بلوزداد "الجزائر" - النجم الساحلي "تونس" - الترجي ("تونس".

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد (المغرب)

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية".

المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب".